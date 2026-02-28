«Подарок прямо в бусик»: операторы БПЛА начали спасать украинцев от ТЦК

Операторы БПЛА спасли украинца от мобилизации, рассказал в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, дрон подложил «подарок» в автомобиль сотрудников ТЦК (аналог военкомата) после того, как мобилизованный вырвался и убежал от машины.

Оператор повел себя благородно. Дождался, пока гражданский выскочит и убежит, и только потом положил «подарок» прямо в бусик вместе с тем, кто его охранял. Так что наши дроны теперь и от бусификации спасают. Гуманное оружие, я считаю, — написал Сальдо.

Ранее депутат Верховной рады Роман Каптелов сообщил, что неизвестные пытались его мобилизовать под дулом пистолета на улице в Днепропетровске. По его словам, к нему подъехал автобус, из которого вышли люди в балаклавах без опознавательных знаков. Один из них угрожал ему физической расправой.

До этого начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роман Истомин рассказал, что руководителей, не выполняющих план мобилизации, могут уволить или понизить в должности. Однако, по его словам, отправка на передовую им не грозит.