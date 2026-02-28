Массовые потери десантников, бойня: наступление ВС РФ на Сумы 28 февраля

Военблогеры публикуют новые сводки о ситуации на Сумском направлении. Что известно сегодня, 28 февраля 2026 года, как развивается наступление, где ВСУ несут массовые потери десантников?

Наступление ВС РФ на Сумы 28 февраля: бойня, потери десантников

Подразделения Северной группировки войск наращивают давление на оборону ВСУ, продвигаясь с тяжелыми боями вглубь Сумской области; авиация ВКС и расчеты БПЛА «Герань-2» точечно отработали по скоплениями живой силы и техники в тылу; украинская сторона оказывает ожесточенное сопротивление в обороне и перегруппировывается, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Штурмовые группы „северян“ в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском — на трех и в Глуховском — на двух. За сутки общее продвижение составило до 900 м», — уточнил источник.

Родственники военнослужащих 71-й аэромобильной бригады ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые несет это подразделение десантников южнее Варачино, отметил канал. Матери украинских солдат утверждают, что насильно мобилизованных мужчин отправляют в мясорубку на передовую без подготовки, а уже через несколько дней родственники получают уведомление «пропал без вести».

«На Теткинском и Глушковском участках фронта — без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV наносили удары по позициям противника в Рыжевке», — заявил канал.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Потери ВСУ в Сумской области за сутки составили почти полторы сотни человек; также вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, склады матсредств и боекомплекта, сообщил «Северный ветер».

«ВС РФ расширяют зону контроля в районе Варачино. Появляется информация о продвижении ВС РФ в селе Сопычь Глуховского района», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские войска ведут успешные бои в районе Алексеевки, Андреевки и Константиновки, а также заняли новые позиции в районе Варачино.

«Противник заявил, что наши войска вошли в поселок Сопычь Глуховского района в 10 км к северу от освобожденной ранее Белой Березы», — добавил политик.

Telegram-канал «Украина.ру» пишет, что ВС России ведут ожесточенные бои в Сумском и Краснопольском районах; фиксируется переброска подразделений 140-го центра сил спецопераций ВСУ; на Теткинском и Глушковском направлениях — взаимные обстрелы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

