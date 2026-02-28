Зимняя Олимпиада — 2026
Мошенники изобрели новую схему обмана с золотыми слитками

Мошенники обманули москвичку на 14 млн рублей по схеме с золотыми слитками

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку из Москвы, используя новую схему, по которой убедили ее отдать все сбережения и золотые слитки на общую сумму в 14,3 млн рублей, сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX. По данным ведомства, все началось с того, что женщину пригласили вступить в домовой чат, попросив переслать код из СМС-сообщения.

Введенная в заблуждение москвичка отдала телефонным мошенникам все сбережения и купила «для них» слитки золота, — говорится в сообщении.

В надзорном органе пояснили, что после передачи кода из СМС пенсионерку стали переключать с одного лжеспециалиста на другого, пока не соединили с неким сотрудником финансовой структуры. Тот убедил пенсионерку, что на ее имя оформлена генеральная доверенность и все ее сбережения оказались под угрозой.

Испуганная женщина сама рассказала мошенникам все — о счетах, о банковской ячейке с золотыми монетами и слитками, а также о доверенности на вклады дочери. Поверив, что в банке могли подменить драгоценности, она передала все свое золото курьеру якобы для экспертизы.

После этого аферисты не оставили пенсионерку, а убедили, что нужно срочно закрыть все счета и купить золотые слитки, чтобы отдать на проверку и их. Женщина послушно приобрела в двух банках семь слитков и снова передала их курьерам, назвавшим кодовое слово. Вдобавок она передала мошенникам деньги со счета дочери. Общий ущерб превысил 14,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиянок с доставкой цветов и подарков от якобы тайных поклонников перед 8 Марта. После оплаты покупательницы остаются как без денег, так и без подарка.

