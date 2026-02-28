Горячие фото, мужья, «Кухня»: как живет актриса Елена Подкаминская

46-летняя актриса Елена Подкаминская порадовала поклонников горячими фото из отпуска. Что об этом известно, как живет Подкаминская, в каких фильмах она снималась?

Как живет Подкаминская

Сделать чувственные кадры на байке среди пальм звезде сериала «Кухня» помогла подруга, которая «поделилась» мужем и реквизитом.

«Подруга выделила на час мужа, его мотоцикл, нарядила в его футболку! А начиналось все с подбора виллы, миллиона советов по жизни на острове, сопровождения во всех вопросах — даже когда мы здесь уже освоились. Ленка, спасибо!» — написала актриса в личном блоге.

Подписчики знаменитости остались в восторге от снимков: «Какая форма, тело! Это большой труд», «Как всегда неотразима», «Какие ноги!», «Женщина — огонь», «Ночная волчица».

Еще больший ажиотаж вызвали снимки Подкаминской в бикини в воде. Поклонники сравнили актрису с Джулией Робертс.

Чем известна Подкаминская

Елена Подкаминская родилась 10 апреля 1979 года в Москве. Ее отец, Илья Михайлович Подкаминский, руководил камерным оперным театром «Камерата» в МГУ, в 1995 году создал колледж искусств в подмосковной Щербинке (позже город был включен в состав Новой Москвы), с 2014 года является главой администрации поселения Роговское в Троицком АО Москвы. Мать актрисы, Светлана Евгеньевна Подкаминская, руководит музыкальной студией «Радуга» во ДК Щербинки.

По словам Елены, она захотела стать актрисой в 16 лет. Она с первой попытки поступила в Щукинское училище, которое окончила в 2001 году. Училась на курсе Александра Ширвиндта.

В кино актриса дебютировала в 2002 году. Ее первой работой стал проект Сергея Урсуляка «Неудача Пуаро», где она появилась в роли Урсулы Борн. После этого Подкаминская снялась в продолжении драматического сериала «Кодекс чести».

В 2010 году вышла комедия «О чем говорят мужчины», в которой Подкаминская сыграла жену одного из главных героев. В следующем году она повторила эту роль в продолжении фильма «О чем еще говорят мужчины».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Всероссийскую славу актрисе принесла роль арт-директора ресторана «Клод Моне» Виктории Гончаровой в комедийном сериале «Кухня». Премьера многосерийного проекта состоялась на телеканале СТС осенью 2012 года. Главные роли в сериале также сыграли Марк Богатырев, Дмитрий Назаров и Дмитрий Нагиев. Подкаминская снималась во всех сезонах «Кухни», правда, в шестом, финальном сезоне ее героиня появилась только в последней серии.

«Роль Виктории Сергеевны в „Кухне“ стала для меня ролью „на сопротивление“. При всей ее эмоциональности и трепетности Виктория Сергеевна достаточно прагматичная и бескомпромиссная особа. Я совсем не такая», — говорила Подкаминская.

В 2019 году стартовал показ сериала «ИП Пирогова» с Подкаминской в главной роли. Ее героиня разочаровывается в семейной жизни после измены мужа и решает открыть свой бизнес — уютную кондитерскую.

В 2021 году актриса появилась в комедийном сериале «Жена олигарха». Героиня Подкаминской в один день лишается роскошной жизни и вынуждена отправиться в провинцию, чтобы управлять старым кирпичным заводом.

К 2026 году актриса снялась почти в 70 проектах.

Что известно о личной жизни Подкаминской

Артистка не любит распространяться о своей личной жизни, однако о главных покорителях ее сердца есть некоторая информация.

В 2009 году Елена вышла замуж за бизнесмена Александра Пляцевого, в браке с которым у нее родилась дочь Полина. Александр долго добивался внимания Подкаминской и посещал ее спектакли, дарил пышные букеты цветов.

В 2015-м они объявили о разводе. В одном из интервью Елена вскользь сказала, что бывший супруг хотел сделать из нее «карманную жену», лишив свободы. А ей такие условия претят.

Затем Подкаминской приписывали роман с коллегой Марком Богатыревым. Он сам неоднократно признавался, что был влюблен в актрису, но позже подчеркнул, что они лишь друзья.

В 2017 году актриса вышла замуж за Дениса Гущина — основателя строительной фирмы. По информации СМИ, познакомилась Елена со вторым супругом у себя дома, когда делала перепланировку — именно он пришел решать квартирный вопрос. В этом браке появились двое детей — дочь Ева и сын Александр.

Читайте также:

Ответный удар Ирана: какие цели поражены в Израиле, удары по базам США

Обострение на Ближнем Востоке 28 февраля: что с россиянами в Израиле, удары

Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте