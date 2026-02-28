Обострение на Ближнем Востоке 28 февраля: что с россиянами в Израиле, удары

Граждане России попали в сложную ситуацию на фоне обострения на Ближнем Востоке 28 февраля, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что с россиянами в Израиле, кто наносит удары, где зафиксированы прилеты?

Утро 28 февраля в Тегеране началось со звуков взрывов. В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ наносит «превентивный» удар по целям в Иране.

СМИ сообщили, что первая серия ракет ударила по Университетской улице и району Джомхури. Были атакованы штаб-квартира иранской разведки и аэропорт Тегерана. Вскоре последовала вторая волна: в Сети появились видео пролетов крылатых ракет над Ираком и Сирией, под ударом оказался Исфахан, где находится комплекс по обогащению урана, а также ядерный объект неподалеку от города Кум.

Издание Ynet со ссылкой на высокопоставленный источник в Израиле утверждает, что удары наносились «по адресам» с целью убийства ключевых лиц Исламской Республики. По сообщениям, под ударом оказались офисы президента Ирана Масуда Пезешкиана и верховного лидера аятоллы Хаменеи.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Тель-Авив и Вашингтон начали военную операцию против Ирана, чтобы «устранить угрозу со стороны террористического режима».

Президент США Дональд Трамп также официально заявил о военной операции против Исламской Республики. Он подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, а целью Вашингтона является защита американских граждан путем уничтожения угрозы со стороны Тегерана.

Обострение стремительно распространилось на другие страны Ближнего Востока:

в Бахрейне ударам иранских ракет подверглась база ВМС США;

в Катаре ракетная атака совершена на американскую базу Аль-Удейд;

иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль‑Дхафра в ОАЭ — Эмираты закрыли воздушное пространство, в Абу-Даби работает ПВО;

баллистические ракеты запущены из Йемена, сообщили израильские мониторинговые агентства, целями атак хуситов могли быть израильские объекты или базы США на Аравийском полуострове;

Катар сообщил об уничтожении иранской ракеты;

ливанская «Хезболла» заявила о поддержке Ирана.

Что с россиянами в Израиле

ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил ракеты по Израилю. По всей стране объявлена воздушная тревога. Власти призвали граждан спускаться в укрытия, больницы должны отложить плановые операции, а срочные — проводить только в специально оборудованных подземных помещениях.

На этом фоне в сложной ситуации оказались россияне в Израиле: они ищут способы экстренно покинуть страну, однако обстановка серьезно осложнена закрытием воздушного пространства над Ираном и Израилем.

Российские граждане в Израиле срочно пытаются сдать билеты, перенести вылеты или найти альтернативные способы выехать с территории страны; у кого-то истекает срок визы, а покинуть израильскую землю нет возможности, пишут СМИ и Telegram-каналы.

Авиасообщение рухнуло: рейсы на ближайшие часы и дни переносятся или отменяются, купить новые билеты практически невозможно, так как они очень быстро уходят. По словам пассажиров, авиакомпании предлагают возврат средств ваучерами вместо денег.

Застрявшие в Израиле россияне рассматривают разные варианты решения проблемы — от выезда по суше к границам соседних государств до ожидания эвакуации со стороны властей.

В МИД России на фоне обострения на Ближнем Востоке опубликовали телефоны экстренной связи посольств в Иране, Израиле, Катаре и Бахрейне.

