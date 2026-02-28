Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 13:49

FlightRadar24 перестал работать после взаимных атак Ирана и Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Крупнейший онлайн-сервис для отслеживания положения самолетов в реальном времени FlightRadar24 перестал работать, сообщает корреспондент NEWS.ru. Сбои в работе платформы совпали с обострением обстановки на Ближнем Востоке. Теперь при запуске сайта появляется большой желтый самолет и надпись «sorry».

Мы скоро вернемся. Наши инженеры прилагают все усилия, чтобы как можно скорее запустить услугу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что системы ПВО сработали в ОАЭ. По предварительной информации, страна закрыла свое воздушное пространство. Следы взрывов были видны в небе в районе пятизвездочного отеля Rixos Marina. Очевидец рассказал о двух перехваченных ракетах.

До этого сообщалось, что российским авиакомпаниям пришлось изменить маршруты, чтобы добраться до стран Персидского залива. Причиной смены воздушных коридоров стало закрытие неба над Ираном и Израилем. Росавиация совместно с перевозчиками заранее разработала безопасные обходные пути. Время в пути увеличится. Также не исключаются отмены рейсов в Израиль и Иран.

самолеты
Иран
Израиль
сбои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москву придут заморозки до минус 20? Прогноз погоды на март, новые морозы
Минимум три человека погибли при падении ракеты на дом в Сирии
Белоруссия призвала Израиль и Иран прекратить удары
Мошеннические букеты активно расцвели перед 8 Марта
Лавров в беседе с Арагчи осудил атаку Израиля и США на Иран
Иран заявил о первой масштабной «наступательной операции» против Израиля
«До полного поражения»: Иран объявил о тотальном противостоянии с США
«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке
ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области
Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую
«Подарок прямо в бусик»: операторы БПЛА начали спасать украинцев от ТЦК
Трампа уличили в желании насильственно сменить руководство в Иране
Российская авиакомпания отменила рейсы в Дубай на фоне ударов Ирана
В Китае указали на главного виновника хаоса для ядерного порядка
Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля
Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
При атаке на иранскую школу погибли несколько десятков человек
Для россиян откроют запретный остров в Индии
Атаки в Тегеране были направлены против ряда первых лиц страны
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.