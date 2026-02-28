FlightRadar24 перестал работать после взаимных атак Ирана и Израиля

Крупнейший онлайн-сервис для отслеживания положения самолетов в реальном времени FlightRadar24 перестал работать, сообщает корреспондент NEWS.ru. Сбои в работе платформы совпали с обострением обстановки на Ближнем Востоке. Теперь при запуске сайта появляется большой желтый самолет и надпись «sorry».

Мы скоро вернемся. Наши инженеры прилагают все усилия, чтобы как можно скорее запустить услугу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что системы ПВО сработали в ОАЭ. По предварительной информации, страна закрыла свое воздушное пространство. Следы взрывов были видны в небе в районе пятизвездочного отеля Rixos Marina. Очевидец рассказал о двух перехваченных ракетах.

До этого сообщалось, что российским авиакомпаниям пришлось изменить маршруты, чтобы добраться до стран Персидского залива. Причиной смены воздушных коридоров стало закрытие неба над Ираном и Израилем. Росавиация совместно с перевозчиками заранее разработала безопасные обходные пути. Время в пути увеличится. Также не исключаются отмены рейсов в Израиль и Иран.