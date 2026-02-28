Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 14:52

Для россиян откроют запретный остров в Индии

В Индии откроют для россиян остров «Большой Никобар» с первобытными племенами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Индийские власти намерены сделать остров Большой Никобар доступным для туристов, хотя ранее он был закрыт для посещения, передает The Observer. Это станет возможным в рамках программы с одноименным названием.

Власти намерены возвести на острове военную базу, международный аэропорт и контейнерный порт. Этот транспортный и стратегический центр в Индийском океане способен принимать до миллиона туристов ежегодно.

Тем не менее, данное начинание подверглось резкой критике со стороны экологов и представителей коренных народов. Они выступают за прекращение любых изменений на острове, чтобы сохранить привычный образ жизни местных сообществ.

До недавнего времени остров был доступен только государственным служащим, исследователям и военным. Теперь Большой Никобар может превратиться в популярное туристическое направление.

Ранее сообщалось, что Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Вьетнам стали самыми востребованными направлениями для весеннего отдыха за рубежом среди россиян. Туры в эти страны активно бронируются. Сейчас преобладает интерес к Стамбулу, однако и Анталья показывает неплохие результаты по сравнению с прошлым годом.

