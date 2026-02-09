Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:43

В АТОР назвали пять самых популярных направлений отдыха весной

АТОР: ОАЭ стали одним из самых популярных направлений весеннего туризма

Пхукет, Таиланд Пхукет, Таиланд Фото: Shutterstock/FOTODOM
ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция и Вьетнам стали самыми популярными направлениями весеннего отдыха за рубежом, заявил 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По его словам, россияне уже начали активно бронировать туры в эти страны.

Эти направления вызывают повышенный интерес россиян. Турция тоже готовится к тому, чтобы начать свой летний сезон, но бронирования по большей части идут на вторую половину апреля. Сейчас преобладает Стамбул, хотя Анталья тоже показывает неплохие результаты по сравнению с прошлым годом, — отметил Мурадян.

По его словам, в ОАЭ сейчас наступает активная фаза потепления. Этот период невысокого ценового формата привлекает туристов своей доступностью — стоимость туров начинается от 70 тыс. рублей, пояснил эксперт. Аналогичная ситуация и с Египтом — там цены на туры стартуют от 50 тыс. рублей за человека. При этом отдых в Юго-Восточной Азии будет дороже — от 75 тыс. рублей на одного, подытожил Мурадян.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что Дагестан вошел в десятку регионов России по раннему бронированию туров. По ее словам, республика предлагает большое количество разнообразных программ.

путешествия
туризм
отдых
АТОР
