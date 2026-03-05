Россиянам рассказали, как подготовить теплицу к новому сезону

В преддверии начала нового сезона теплицу рекомендуется обработать раствором марганцовки, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Перед этим, по его словам, следует тщательно отмыть конструкцию мыльной водой.

Подготовка теплицы к новому сезону — это ответственный этап, от которого напрямую зависит здоровье рассады и качество урожая. Внутри закрытого грунта за зиму могут накопиться споры грибков и болезнетворные бактерии. В этой связи необходимо провести генеральную уборку — удалить прошлогодние растительные остатки, старую мульчу и весь накопившийся мусор. Следующий шаг — мытье и дезинфекция. Я рекомендую промыть все внутренние поверхности теплицы мыльным раствором. После мытья конструкции нужно обработать дезинфицирующим составом — раствором медного купороса или марганцовки, — посоветовал Чаплин.

Он указал, что многие садоводы эффективно используют биологические методы дезинфекции. Например, по словам Чаплина, они обрабатывают растения настоем чеснока или хвойным отваром. Депутат пояснил, что такие способы являются более мягкими и не вредят окружающей среде будущих насаждений.

Если в прошлом сезоне растения болели, лучше снять верхний слой грунта толщиной 10–15 сантиметров и заменить его свежей плодородной смесью. Для обеззараживания земли можно пролить грядки горячей водой с марганцовкой или использовать специальные биопрепараты, содержащие полезные микроорганизмы. Эти средства подавляют развитие патогенов и одновременно оздоравливают почву. За несколько недель до высадки рассады полезно внести в грунт компост, перегной и комплексные минеральные удобрения, чтобы создать питательную среду для будущих растений, — добавил Чаплин.

Он также подчеркнул необходимость тщательной проверки каркаса и покрытия теплицы на наличие трещин в поликарбонате или стекле, а также на целостность герметичности и отсутствие ржавчины на металлических частях. По словам депутата, все выявленные недочеты следует устранять, пока конструкция не используется.

