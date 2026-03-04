Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 15:00

Бросила семена в мартовский снег — в июне любуюсь на клумбы из янтарных бусин, усыпавших сад словно драгоценности

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бросила семена в мартовский снег — в июне любуюсь на клумбы из янтарных бусин, усыпавших сад словно драгоценности. Гравилат чилийский «Аурелия» — это именно тот многолетник, который создаёт солнечный ковёр в вашем саду без лишних хлопот. Его яркие, махровые цветы, напоминающие маленькие розочки или золотистые помпоны, вспыхивают в июне и горят на клумбе до 45 дней, а при благоприятных условиях радуют повторным цветением в конце лета.

Это растение — настоящий подарок для занятых садоводов: оно не требует сложного ухода, легко переносит засуху и не боится зимних холодов. Высота кустиков всего 30–40 сантиметров, что позволяет использовать гравилат для переднего плана миксбордеров, бордюров и альпийских горок.

Посадите его однажды — и каждое лето ваш сад будет сиять янтарными огоньками, привлекая восхищённые взгляды и даря ощущение тепла и света. А чтобы любоваться цветением дважды за сезон, достаточно вовремя удалять увядшие соцветия.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких однолетников: эти многолетники будут радовать пышным цветением с июня до сентября год за годом
Общество
Никаких однолетников: эти многолетники будут радовать пышным цветением с июня до сентября год за годом
Сею в снег в мартовскую капель — и каждое лето любуюсь россыпью лиловых звезд, упавших с небес на мои клумбы
Общество
Сею в снег в мартовскую капель — и каждое лето любуюсь россыпью лиловых звезд, упавших с небес на мои клумбы
В Госдуме призвали остановить резкий рост цен на цветы к 8 Марта
Власть
В Госдуме призвали остановить резкий рост цен на цветы к 8 Марта
Выглядят дороже роз! Соседи фотографируют через забор: 3 роскошных цветка, которые превратят клумбу в театр
Общество
Выглядят дороже роз! Соседи фотографируют через забор: 3 роскошных цветка, которые превратят клумбу в театр
Сею под снег в начале весны — летом клумбы взрываются ковром бело-розовых бусин
Общество
Сею под снег в начале весны — летом клумбы взрываются ковром бело-розовых бусин
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Матвиенко намекнула сенатору-гроссмейстеру на лишение мандата
Катар объявил чрезвычайное положение
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.