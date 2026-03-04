Бросила семена в мартовский снег — в июне любуюсь на клумбы из янтарных бусин, усыпавших сад словно драгоценности

Бросила семена в мартовский снег — в июне любуюсь на клумбы из янтарных бусин, усыпавших сад словно драгоценности. Гравилат чилийский «Аурелия» — это именно тот многолетник, который создаёт солнечный ковёр в вашем саду без лишних хлопот. Его яркие, махровые цветы, напоминающие маленькие розочки или золотистые помпоны, вспыхивают в июне и горят на клумбе до 45 дней, а при благоприятных условиях радуют повторным цветением в конце лета.

Это растение — настоящий подарок для занятых садоводов: оно не требует сложного ухода, легко переносит засуху и не боится зимних холодов. Высота кустиков всего 30–40 сантиметров, что позволяет использовать гравилат для переднего плана миксбордеров, бордюров и альпийских горок.

Посадите его однажды — и каждое лето ваш сад будет сиять янтарными огоньками, привлекая восхищённые взгляды и даря ощущение тепла и света. А чтобы любоваться цветением дважды за сезон, достаточно вовремя удалять увядшие соцветия.

