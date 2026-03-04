Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 17:10

Мужчина пришел в поликлинику и убил мать шестерых детей

На Урале бывший муж убил в поликлинике медсестру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В поселке Рефтинском, расположенном в окрестностях Асбеста, бывший муж убил медсестру местной поликлиники, сообщает «КП-Екатеринбург». У женщины осталось шестеро детей.

Главный врач Игорь Брагин выразил готовность оказать всю необходимую поддержку семье погибшей. Он принес искренние соболезнования в связи с трагической гибелью сотрудницы. Подозреваемый уже задержан, ведется следствие.

Ранее в Красноярске во время семейной ссоры муж убил жену. 38-летняя женщина скончалась на месте. Ее супруга доставили в больницу, где ему оказали необходимая помощь. По факту происшествия в квартире дома на улице Мичурина возбуждено уголовное дело.

До этого житель Москвы убил своего 64-летнего соседа по квартире на Малой Черкизовской улице из-за спора на футбольную тему. Мужчины проживали вместе с 2019 года, злоупотребляли алкоголем и постоянно конфликтовали. В сентябре 2025 года тело хозяина жилья с множественными травмами обнаружила сотрудница коммунальной службы, которую вызвали жильцы дома, почувствовавшие резкий запах.

