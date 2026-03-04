Россиян оставили без киноновинки с Расселом Кроу Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу не выпустят в российский прокат

Фильм «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях не выйдет в российский прокат, сообщили ТАСС в кинопрокатной компании World Pictures. Премьера картины была запланирована на 19 марта.

Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Картина не выйдет в российских кинотеатрах с 19 марта, — заявил дистрибьютор.

ТАСС направил официальный запрос в ведомство с просьбой пояснить причины отказа. Сам фильм рассказывает о психологическом противостоянии психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга в период подготовки к Нюрнбергскому процессу.

