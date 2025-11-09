Рассел Кроу похудел на 25 килограммов после «убийства бывшей жены» Рассел Кроу рассказал, что похудел на 25 килограммов после отказа от алкоголя

Актер Рассел Кроу рассказал, что похудел на 25 килограммов, которые набрал для триллера «Неистовый», где он сыграл психопата, убившего бывшую жену. В подкасте The Joe Rogan Experience обладатель премии «Оскар» объяснил, что поводом для кардинальных перемен стал отказ от алкоголя.

К моменту завершения съемок вес 61-летнего актера составлял 126 килограммов, однако за год он достиг отметки 100,9 кг. Кроу подчеркнул, что причина преображения не строгие диеты, а осознанное отношение к вину.

Я большой сторонник того, чтобы выпить. Это часть моего культурного наследия. Но с возрастом я стал лучше понимать свои возможности. Теперь, если я решаю выпить бокал вина, это должно быть действительно хорошее вино — не просто ради самого процесса, — отметил артист.

