США предложили Лукашенко препарат для похудения

Специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко затрагивал тему лекарств для снижения веса, сообщает The Wall Street Journal. На одной из встреч Коул лично передал главе республики брошюру о препарате и настоятельно посоветовал ему принять меры для похудения.

Обсуждение средства произошло на ужине, где основной темой было смягчение санкций против Белоруссии. Как отметило издание, Лукашенко интересовался препаратами для снижения веса еще во время предыдущего визита Коула весной текущего года.

Ранее Лукашенко подписал указы о помиловании 123 человек, осужденных за терроризм, экстремизм и шпионаж. Решение было принято в рамках договоренностей с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, американская сторона обещала в обмен на это снять санкции в отношении нескольких белорусских калийных компаний. Также Лукашенко принял решение на фоне просьб глав других государств для ускорения позитивной динамики во взаимоотношениях.