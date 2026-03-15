15 марта 2026 в 17:20

Белорусский ответ пицце: пышная смаженка — румяная корочка, нежная начинка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Смаженка — гордость белорусской выпечки.

Для идеального теста возьмите 250 мл теплой воды, добавьте 1 ч. л. сахара и 5 г сухих дрожжей. Дайте постоять 10 минут, затем влейте 2 ст. л. растительного масла, всыпьте 0,5 ч. л. соли и около 400 г муки. Замесите мягкое, слегка липкое тесто и оставьте его в тепле на 1 час. Для начинки нарежьте кубиками 200 г вареной колбасы или ветчины и 1 маринованный огурец (он придаст ту самую фирменную кислинку).

Для заливки смешайте 2 ст. л. сметаны, 1 яйцо и 1 ч. л. томатной пасты. Эта смесь не даст начинке пересохнуть.

Смажьте руки маслом. Разделите тесто на небольшие шарики, выложите на противень и прижмите в центре, формируя лепешку с высокими бортиками. В центр каждой лепешки положите немного томатного соуса, затем колбасу и огурцы. Полейте каждую смаженку 1-2 ложками яично-сметанной заливки. По желанию можно посыпать тертым сыром. Отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут. Тесто должно сильно подняться и стать золотистым.

  • Совет: чтобы смаженка была еще ароматнее, добавьте в заливку щепотку сушеного базилика или мелко нарезанный свежий укроп.

Легендарные лодочки: готовим хачапури по-аджарски.

Забудьте о медовике: этот торт просят печь на все праздники: нежные коржи, заварной крем и хрустящий сюрприз внутри
Анастасия Фомина
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
