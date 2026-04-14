Украинец рассказал о подготовке покушения в Москве

Планировавший убить силовика в Москве украинец хотел пересечь границу с Казахстаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. По словам фигуранта, осуществить задуманное он не смог, так как куратор перестал выходить на связь.

Позже по инструкции куратора я собрал взрывное устройство, поместил в электростанцию, электростанцию положил в электроскутер, и скутер 2 апреля отогнал к торговому центру. После чего я должен был отбыть в Оренбург, забрать мотоцикл и переехать российско-казахстанскую границу, но куратор не вышел на связь, — сказал украинец.

В результате отсутствия координации со стороны украинских спецслужб агент не смог вовремя скрыться и был перехвачен российскими оперативниками.

До этого в ФСБ сообщили, что силовики предотвратили покушение на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, обнаружив подозрительный скутер у входа в офисное здание. Помимо украинского военного, по делу задержаны еще двое соучастников — граждане Молдавии и России. Следствие продолжает работу, устанавливая всю цепочку лиц, причастных к организации неудавшегося покушения.