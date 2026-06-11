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11 июня 2026 в 14:18

В Польше рассказали о десятках задержанных украинцев

В Польше задержали 117 граждан Украины

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
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Сотрудники правоохранительных органов Польши задержали 117 украинских граждан по подозрению в различных правонарушениях, включая нелегальное пребывание на территории республики, сообщила польская полиция. В числе задержанных иностранцев также оказались граждане Грузии, Белоруссии и Молдавии, 142 человека подлежат депортации.

Сотрудники полиции установили места пребывания и задержали 1952 человека, среди которых оказались не только граждане Польши, но и 169 иностранцев, включая 117 украинцев, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что украинцы массово уезжают из Польши, их заменяют мигрантами из Азии и Латинской Америки. Украинская диаспора по‑прежнему лидирует среди иностранных граждан в Польше, однако ее доля постепенно сокращается. Сегодня в стране работают около 30 тыс. граждан Колумбии и Филиппин, стремительно растет число трудовых мигрантов из Непала и Индии.

До этого стало известно, что правительство Чехии ужесточает условия поддержки украинских беженцев. Официально это решение объясняется необходимостью пресечь случаи злоупотреблений в сфере соцподдержки.

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депортации
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