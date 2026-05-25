Украинским беженцам сократят выплаты в Чехии

Правительство Чехии ужесточает условия поддержки украинских беженцев, сообщает Reuters. По данным агентства, чешский кабинет министров утвердил поправку к законодательству, которая ужесточает правила пребывания и финансовой помощи украинским беженцам.

Официально это решение объясняется необходимостью пресечь случаи злоупотреблений в сфере соцподдержки и развеять представление о том, что беженцы пользуются преференциями перед гражданами страны. В частности, Чехия планирует прекратить выплаты тем украинцам, которые фактически не проживают в стране постоянно, а также отменить льготный режим для транспортных средств, вернув обязательство проходить технический осмотр. Журналисты пишут, что данные решения требуют утверждения со стороны парламента.

Ранее стало известно, что массовая миграция украинцев привела к резкому ухудшению ситуации с ВИЧ в Польше, заявил представитель одной из инфекционных клиник. По его словам, в 2020 году в стране по официальным данным проживало 20 046 человек с ВИЧ, а в 2025-м их было уже 31 738.