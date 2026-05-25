Митрополита Илариона после задержания морили голодом После задержания в Чехии митрополит Иларион длительное время оставался без еды

Митрополит Иларион после задержания в Чехии длительное время оставался без еды, сообщили администратор его Telegram-канала. Также еду не получал сопровождавший священнослужителя оператор.

Со ссылкой на адвоката в канале уточнили, что питание было предоставлено лишь около полуночи, а до этого задержанные его не получали. Также отмечается, что утром 25 мая завтрак им предоставлен не был.

Ранее в Telegram-канале митрополита сообщалось, что митрополит останется под стражей как минимум до получения результатов экспертиз. Окончательное процессуальное решение в понедельник, 25 мая, принято не будет.

24 мая полиция задержала в Чехии настоятеля храма апостолов Петра и Павла в Карловых Варах митрополита Илариона. Силовики заявили, что нашли в его машине «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Однако и сам митрополит, и его представители отвергли обвинения, обратив внимание на странности в действиях стражей порядка.