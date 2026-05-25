Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 19:58

Митрополита Илариона после задержания морили голодом

После задержания в Чехии митрополит Иларион длительное время оставался без еды

Митрополит Иларион Митрополит Иларион Фото: Н. Никольский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Митрополит Иларион после задержания в Чехии длительное время оставался без еды, сообщили администратор его Telegram-канала. Также еду не получал сопровождавший священнослужителя оператор.

После задержания митрополит Иларион и сопровождавший его оператор длительное время находились без еды, — говорится в сообщении.

Со ссылкой на адвоката в канале уточнили, что питание было предоставлено лишь около полуночи, а до этого задержанные его не получали. Также отмечается, что утром 25 мая завтрак им предоставлен не был.

Ранее в Telegram-канале митрополита сообщалось, что митрополит останется под стражей как минимум до получения результатов экспертиз. Окончательное процессуальное решение в понедельник, 25 мая, принято не будет.

24 мая полиция задержала в Чехии настоятеля храма апостолов Петра и Павла в Карловых Варах митрополита Илариона. Силовики заявили, что нашли в его машине «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Однако и сам митрополит, и его представители отвергли обвинения, обратив внимание на странности в действиях стражей порядка.

Европа
митрополит Иларион
Чехия
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны сообщило об остановленной атаке дронов ВСУ
Путин утвердил важную меру поддержки бойцов СВО и их семей
Момотова выгнали из судейской отставки
Американские власти озвучили выводы по стрельбе у Белого дома
Захарова объяснила, почему британские парламентарии «несут чушь»
В небе над Калининградом кружат десятки самолетов
Сотрудника ТЦК прокатили на капоте
Пожарные пострадали после атаки ВСУ в российском регионе
Продавцы маркетплейсов пришли в ярость из-за серьезной проблемы
Стало известно, когда старшеклассники увидят новые учебники по информатике
«Анти-Россия»: социолог объяснил нежелание Киева мириться с Москвой
Удар по Старобельску, Си Цзиньпин прикрикнул на Трампа: что будет дальше
Митрополита Илариона после задержания морили голодом
Раскрыты официальные доходы гадалки Ермака
В РАН назвали митрополита Илариона жертвой антироссийской кампании Запада
Историк спецслужб оценил вероятность ликвидации Зеленского Россией
Ветеран «Альфы» предположил, кто стоит за минированием газовоза в Усть-Луге
В Херсонской области обесточены пять муниципальных округов
Новые меры по борьбе с уклонистами ввели в России
Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.