Заявления британских законодателей про «руку Кремля» коррелируются со стоимостью пива в Вестминстерском дворце, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Дипломат обратила внимание на выступление депутата Палаты общин Ханны Спенсер, в котором она раскритиковала культуру распития алкогольных напитков в здании парламента.

Теперь понятно, почему они такую чушь несут про «новичок», Скрипалей и «руку Кремля». Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте — вот и заправляются на работе, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что вопрос о том, действительно ли Куба может стать угрозой для США, рассмешил Захарову. Соответствующая тема вызвала дискуссии после публикации статьи порталом Axios о закупке Гаваной боевых дронов для атаки на Флориду и Гуантанамо.

До этого Захарова заявила, что Киев, который намеревается «вернуть домой» прах украинских нацистов, выдаваемых за национальных героев. Такими темпами скоро дойдет и до Степана Бандеры и ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки.