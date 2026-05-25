25 мая 2026 в 20:28

Захарова объяснила, почему британские парламентарии «несут чушь»

Захарова: низкая стоимость пива объясняет критику британских законодателей

Фото: МИД РФ
Заявления британских законодателей про «руку Кремля» коррелируются со стоимостью пива в Вестминстерском дворце, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Дипломат обратила внимание на выступление депутата Палаты общин Ханны Спенсер, в котором она раскритиковала культуру распития алкогольных напитков в здании парламента.

Теперь понятно, почему они такую чушь несут про «новичок», Скрипалей и «руку Кремля». Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте — вот и заправляются на работе, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что вопрос о том, действительно ли Куба может стать угрозой для США, рассмешил Захарову. Соответствующая тема вызвала дискуссии после публикации статьи порталом Axios о закупке Гаваной боевых дронов для атаки на Флориду и Гуантанамо.

До этого Захарова заявила, что Киев, который намеревается «вернуть домой» прах украинских нацистов, выдаваемых за национальных героев. Такими темпами скоро дойдет и до Степана Бандеры и ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки.

