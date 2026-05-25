Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 20:48

Путин утвердил важную меру поддержки бойцов СВО и их семей

Путин освободил бойцов СВО от кредитных обязательств

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава РФ Владимир Путин утвердил закон, который освобождает участников специальной военной операции, подписавших контракт с мая 2026 года, от долгов по кредитам, взятым до принятия этого акта, говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов. Данная мера касается обязательств, не превышающих 10 млн рублей, по которым до декабря 2024 года уже были судебные решения о взыскании или выданы исполнительные листы.

Прежнее законодательство позволяло списать просроченные долги по кредитам участников СВО, заключивших контракт не ранее 1 декабря 2024 года, а также их супругов. По новым правилам, военнослужащие, подписавшие контракт с 1 мая 2026 года не менее чем на год, и их жены освобождаются от долгов.

Ранее Путин завершил общение с выпускниками проекта «Время героев» патриотическим возгласом в поддержку бойцов СВО. Верховный главнокомандующий вместе с присутствующими офицерами трижды скандировал «Ура!»

Кроме того, глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что край предлагает контрактникам одну из крупнейших в стране региональных выплат. Всего бойцам доступно более 140 видов помощи, включая бесплатные наделы земли и путевки в санатории, уточнил губернатор.

Власть
Россия
Владимир Путин
СВО
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны сообщило об остановленной атаке дронов ВСУ
Путин утвердил важную меру поддержки бойцов СВО и их семей
Момотова выгнали из судейской отставки
Американские власти озвучили выводы по стрельбе у Белого дома
Захарова объяснила, почему британские парламентарии «несут чушь»
В небе над Калининградом кружат десятки самолетов
Сотрудника ТЦК прокатили на капоте
Пожарные пострадали после атаки ВСУ в российском регионе
Продавцы маркетплейсов пришли в ярость из-за серьезной проблемы
Стало известно, когда старшеклассники увидят новые учебники по информатике
«Анти-Россия»: социолог объяснил нежелание Киева мириться с Москвой
Удар по Старобельску, Си Цзиньпин прикрикнул на Трампа: что будет дальше
Митрополита Илариона после задержания морили голодом
Раскрыты официальные доходы гадалки Ермака
В РАН назвали митрополита Илариона жертвой антироссийской кампании Запада
Историк спецслужб оценил вероятность ликвидации Зеленского Россией
Ветеран «Альфы» предположил, кто стоит за минированием газовоза в Усть-Луге
В Херсонской области обесточены пять муниципальных округов
Новые меры по борьбе с уклонистами ввели в России
Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.