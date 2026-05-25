Путин утвердил важную меру поддержки бойцов СВО и их семей

Глава РФ Владимир Путин утвердил закон, который освобождает участников специальной военной операции, подписавших контракт с мая 2026 года, от долгов по кредитам, взятым до принятия этого акта, говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов. Данная мера касается обязательств, не превышающих 10 млн рублей, по которым до декабря 2024 года уже были судебные решения о взыскании или выданы исполнительные листы.

Прежнее законодательство позволяло списать просроченные долги по кредитам участников СВО, заключивших контракт не ранее 1 декабря 2024 года, а также их супругов. По новым правилам, военнослужащие, подписавшие контракт с 1 мая 2026 года не менее чем на год, и их жены освобождаются от долгов.

Ранее Путин завершил общение с выпускниками проекта «Время героев» патриотическим возгласом в поддержку бойцов СВО. Верховный главнокомандующий вместе с присутствующими офицерами трижды скандировал «Ура!»

Кроме того, глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что край предлагает контрактникам одну из крупнейших в стране региональных выплат. Всего бойцам доступно более 140 видов помощи, включая бесплатные наделы земли и путевки в санатории, уточнил губернатор.