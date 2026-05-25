Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 21:41

Лавров и Рубио близки к прорыву в одном вопросе

Лавров и Рубио подтвердили настрой на нормализацию работы дипломатических миссий

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили обоюдный настрой активизировать усилия по нормализации работы дипмиссий, сообщили в российском дипведомстве по итогам телефонного разговора. Отмечается, что стороны пришли к этому несмотря на «известные разногласия» по другим вопросам.

Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине может завершиться военным путем, но не в традиционном понимании. Конкретных разъяснений относительно смысла этого высказывания он не предоставил. При этом Рубио подчеркнул необходимость продолжения переговоров для урегулирования кризиса.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что частота контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио напрямую зависит от прогресса по ключевым двусторонним вопросам. По словам дипломата, на текущий момент с продвижением в отношениях между странами наблюдаются серьезные проблемы.

США
Сергей Лавров
Марко Рубио
Власть
