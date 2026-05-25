Лавров и Рубио близки к прорыву в одном вопросе

Лавров и Рубио близки к прорыву в одном вопросе Лавров и Рубио подтвердили настрой на нормализацию работы дипломатических миссий

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили обоюдный настрой активизировать усилия по нормализации работы дипмиссий, сообщили в российском дипведомстве по итогам телефонного разговора. Отмечается, что стороны пришли к этому несмотря на «известные разногласия» по другим вопросам.

Сергей Лавров и Марко Рубио подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга, — указали в МИД.

Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине может завершиться военным путем, но не в традиционном понимании. Конкретных разъяснений относительно смысла этого высказывания он не предоставил. При этом Рубио подчеркнул необходимость продолжения переговоров для урегулирования кризиса.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что частота контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио напрямую зависит от прогресса по ключевым двусторонним вопросам. По словам дипломата, на текущий момент с продвижением в отношениях между странами наблюдаются серьезные проблемы.