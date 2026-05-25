25 мая 2026 в 22:06

В Англии устроили безумный забег за головкой сыра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В английском графстве Глостершир прошли ежегодные гонки за катящейся головкой сыра, передает BBC. Победителями соревнований стали участники из Германии, США, Франции, Нидерландов и Англии.

Организаторы провели несколько забегов для мужчин, женщин, смешанных команд и детей разных возрастов. Для юных участников соревнования проходили вверх по склону с уклоном около 50%.

Немец Том Копке в третий раз выиграл мужской заезд, опередив британца Криса Андерсона. При этом семья Андерсонов все же осталась среди победителей, так как его сын и племянник стали лучшими в детских категориях.

Ранее активисты движения «Трезвая Пермь» отменили «трезвую пробежку» в городе, которая проводилась с 2012 года. Организаторы пояснили, что мероприятие не состоится из-за недостаточного количества заявок от желающих принять участие.

