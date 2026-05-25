Крупный пожар вспыхнул на складе в Ставропольском крае В Михайловске под Ставрополем загорелся склад площадью 300 квадратных метро

В Михайловске Ставропольского края произошел пожар на складе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщила, что в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве произошло крупное возгорание. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. При пожаре пострадал один человек. Сейчас пожар удалось полностью потушить.

До этого при пожаре в жилом доме в подмосковной деревне Евсеево погибли четыре человека, в том числе двое детей. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров, спасатели потушили огонь.

Кроме того, крупный пожар произошел на рынке «Тополек» в Новой Москве. Площадь возгорания достигла 1,5 тыс. квадратных метров, после чего огонь удалось полностью ликвидировать. В МЧС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины возникновения пожара предстоит установить специалистам ведомства.