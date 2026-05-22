Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Весенние малосольные огурцы — это гениально простой рецепт быстрой закуски для тех, кто любит хрустящие ароматные огурцы, но не хочет ждать днями. Никакой возни — просто нарезал, залил кипятком со специями, остудил и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие сочные огурцы с ярким чесночным ароматом, пряным вкусом душистого перца и укропа. Они готовы уже через несколько часов — идеальны к картошке, шашлыку или как самостоятельная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 4 огурца, 1 головка чеснока, 1 ст. ложка душистого перца, 1 ч. ложка черного перца горошком, 3 ст. ложки соли, 2 ст. ложки укропа (свежего или сушеного), 1 литр воды.

Огурцы вымойте, срежьте кончики, разрежьте вдоль пополам. На дно кастрюли выложите специи, затем огурцы и очищенные зубчики чеснока. Засыпьте солью и укропом, залейте кипятком. Накройте крышкой, оставьте до полного остывания. Затем уберите в холодильник на несколько часов (или на сутки). Подавайте охлажденными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти малосольные огурцы. Удивило то, что огурцы стали хрустящими и ароматными уже через 3 часа. Чеснок и укроп придали им насыщенный вкус, а специи — пикантную нотку. Даже муж, который не любит соленья, съел несколько штук. Кстати, вместо душистого перца можно добавить гвоздику или лавровый лист — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для быстрой летней закуски!