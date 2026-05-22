22 мая 2026 в 16:11

Нутрициолог ответила, как часто можно есть роллы без вреда для здоровья

Нутрициолог Дивинская: роллы можно есть не чаще одного раза в неделю

Любителям роллов стоит употреблять данный продукт не чаще одного раза в неделю, заявила NEWS.ru биохимик и нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, диетологи рекомендуют ограничиваться порцией от трех до шести штук за один прием, причем это должна быть самостоятельная трапеза, а не дополнение к другим блюдам.

Врачи сходятся во мнении, что суши и роллы — это не тот продукт, который стоит есть каждый день. Оптимальная частота — не чаще одного раза в неделю. А что касается количества за один прием, то диетологи рекомендуют ограничиваться порцией от трех до шести штук. И это должна быть самостоятельная трапеза, а не дополнение к супу, горячему и десерту, иначе о нормальном пищеварении можно забыть, — пояснила Дивинская.

Она отметила, что при выборе полезного варианта лучше отдавать предпочтение классическим роллам с рыбой, рисом и водорослями, которые содержат белок, омегу-3 и йод. По ее словам, запеченные роллы можно сравнить с фастфудом из-за способа приготовления.

Какой вид роллов выбрать? Если смотреть на пользу, то классические варианты с рыбой, рисом и водорослями диетологи относят к условно здоровой пище. Рыба дает нам белок и омегу-3, а нори — йод, которого часто не хватает. А вот запеченные роллы или варианты в кляре — это уже ближе к тяжелому фастфуду из-за обжарки в масле. Планируя порцию, учитывайте и размер. Стандартные шесть — восемь роллов — это около 250–450 граммов. Рис, уксус, сыр и соусы делают блюдо довольно калорийным. Целая порция может «весить» около 1 тыс. килокалорий, поэтому легко перебрать по углеводам, — заключила Дивинская.

Ранее эндокринолог Татьяна Губина рассказала, что употребление сырых суши и роллов может привести к паразитарным и бактериальным инфекциям. По ее словам, особенную опасность представляет продукция в уличных точках и заведениях с сомнительной репутацией.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
