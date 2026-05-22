IT-эксперт ответил, какие пауэрбанки могут взорваться

Дешевые и деформированные пауэрбанки представляют серьезную угрозу для здоровья из-за риска возгорания и взрыва, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков.

Пауэрбанки — это, по сути, портативные химические реакторы с огромной плотностью энергии, а мы их носим в кармане. Как и любой реактор, он может потерять контроль над реакцией. Если это происходит, то будет возгорание и взрыв. Главный виновник — химический процесс, который называется тепловым разгоном. Внутри батареи есть плюс катод, минус анод и очень тонкая пористая пленка — сепаратор. Если он повреждается, происходит короткое замыкание. Температура мгновенно увеличивается, жидкий электролит закипает и выделяет горючий газ. Корпус аккумулятора надувается, идет разрыв оболочки и воспламенение. Дешевые и деформированные пауэрбанки горят в десятки раз чаще, — пояснил Зыков.

Первый и самый явный признак того, что внутри пауэрбанка начались необратимые химические процессы, — это вздутие корпуса. Использовать их категорически нельзя. И вообще в этот момент к нему надо начать относиться как к бочке с порохом. Он может среагировать на любое неосторожное физическое воздействие, — заключил Зыков.

Ранее сообщалось, что девушка осталась один на один с горящим пауэрбанком в лифте в одном из домов в Сургуте. Находившееся в ее сумке устройство неожиданно взорвалось, после чего в замкнутом пространстве начался пожар.