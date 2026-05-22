Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 14:35

IT-эксперт ответил, какие пауэрбанки могут взорваться

IT-эксперт Зыков: дешевые и деформированные пауэрбанки могут взорваться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дешевые и деформированные пауэрбанки представляют серьезную угрозу для здоровья из-за риска возгорания и взрыва, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, эти устройства можно назвать «портативными химическими реакторами».

Пауэрбанки — это, по сути, портативные химические реакторы с огромной плотностью энергии, а мы их носим в кармане. Как и любой реактор, он может потерять контроль над реакцией. Если это происходит, то будет возгорание и взрыв. Главный виновник — химический процесс, который называется тепловым разгоном. Внутри батареи есть плюс катод, минус анод и очень тонкая пористая пленка — сепаратор. Если он повреждается, происходит короткое замыкание. Температура мгновенно увеличивается, жидкий электролит закипает и выделяет горючий газ. Корпус аккумулятора надувается, идет разрыв оболочки и воспламенение. Дешевые и деформированные пауэрбанки горят в десятки раз чаще, — пояснил Зыков.

По его словам, первым и самым явным признаком необратимых процессов является вздутие корпуса, и использовать такое устройство нельзя. Он отметил, что в таком случае пауэрбанк можно сравнить с «пороховой бочкой».

Первый и самый явный признак того, что внутри пауэрбанка начались необратимые химические процессы, — это вздутие корпуса. Использовать их категорически нельзя. И вообще в этот момент к нему надо начать относиться как к бочке с порохом. Он может среагировать на любое неосторожное физическое воздействие, — заключил Зыков.

Ранее сообщалось, что девушка осталась один на один с горящим пауэрбанком в лифте в одном из домов в Сургуте. Находившееся в ее сумке устройство неожиданно взорвалось, после чего в замкнутом пространстве начался пожар.

Общество
технологии
гаджеты
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка умерла после драки с работницами кафе
Врач перечислил симптомы «болезни поцелуев»
«Чем скорее, тем лучше»: Оверчук ответил, выталкивают ли Армению из ЕАЭС
Развожаев рассказал о состоянии раненных при обрушении балкона в Севастополе
Заводы КАМАЗа отказались от четырехдневной рабочей недели
В Госдуме заявили о военном преступлении ВСУ после удара по колледжу в ЛНР
Агроном посоветовал, как защитить участок от леопардовых слизней
«Сгорела от волны»: стало известно о еще одной жертве атаки ВСУ по колледжу
Прикована к инвалидной коляске: секс с мужем дорого обошелся россиянке
В ЛНР после атаки ВСУ 18-летнему юноше могут ампутировать руку
Психиатр объяснил рост числа людей с ментальными расстройствами
Политолог ответил, почему Буданов делает заявления о России
Путин назначил нового помощника секретаря Совбеза России
Автобус с 44 российскими школьниками попал в ДТП
Стала известна судьба семерых пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск
Возросло число зараженных хантавирусом на злополучном лайнере MV Hondius
Психиатр перечислил признаки алкоголизма
Нашли опасного паразита: почему Москва ставит Армению «на стоп»
Оверчук сравнил обещания ЕС Армении с морковкой на палке
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по трагедии в Старобельске
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.