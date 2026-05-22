Цискаридзе признался, в какие приметы он до сих пор верит Цискаридзе признался, что выходит на сцену с определенной ноги по одной примете

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей, что согласно одной примете выходит на сцену с определенной ноги. По его словам, многие театральные сотрудники достаточно суеверны. Артист также признался, что старается обходить место, где проходила черная кошка.

Вы знаете, какой у нас [в балете] народ суеверный? Каждый знает, с какой ноги нужно выйти на сцену, чтобы все прошло гладко. Мы очень боимся встретить человека с пустым ведром. Если встретил такого, значит, можно считать, что ты провалишь выступление, упадешь или расшибешь себе колено. Все приметы связаны больше с рисками для здоровья, — поделился Цискаридзе.

