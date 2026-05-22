Цискаридзе признался, в какие приметы он до сих пор верит

Цискаридзе признался, что выходит на сцену с определенной ноги по одной примете

Николай Цискаридзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артист балета Николай Цискаридзе рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей, что согласно одной примете выходит на сцену с определенной ноги. По его словам, многие театральные сотрудники достаточно суеверны. Артист также признался, что старается обходить место, где проходила черная кошка.

Вы знаете, какой у нас [в балете] народ суеверный? Каждый знает, с какой ноги нужно выйти на сцену, чтобы все прошло гладко. Мы очень боимся встретить человека с пустым ведром. Если встретил такого, значит, можно считать, что ты провалишь выступление, упадешь или расшибешь себе колено. Все приметы связаны больше с рисками для здоровья, — поделился Цискаридзе.

Ранее Цискаридзе рассказал, что обожает интерактивные цифровые развлечения, но старается ограничивать себя во времени. По словам Цискаридзе, взрослые должны контролировать детей, допустимо даже пригрозить лишением гаджета, если ребенок не будет прилагать усилия в учебе.

