Священник ответил, можно ли пользоваться ИИ Священник Макарий: ИИ можно использовать для поиска информации

ИИ — удобный инструмент для поиска информации, заявил RTVI священник Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш). Он отметил, что сам использует нейросети для изучения Библии.

Искусственный интеллект, нейросеть — не что иное, как усовершенствованный способ поиска информации в интернете. Вместо того, чтобы самому искать разноязычные издания разного времени, разных комментаторов, разные переводы Библии, я эту задачу передаю нейросети, и она выдает тот же результат. Вместо того, чтобы тратить дни или недели, я трачу часы и минуты, — рассказал Макарий.

Священник подчеркнул, что нейросети делают процесс изучения Библии более удобным и понятным. По его словам, нейросети являются логичным продолжением развития интернета.

Ранее спикер международных конференций по ИИ Анна Райская рассказала, что нейросети поддерживают человеческий нарциссизм. По ее словам, ИИ соглашается с пользователем в ситуациях, когда этого не требуется.