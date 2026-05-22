Психолог ответила, чем опасно использование ИИ

Даже непродолжительное использование искусственного интеллекта снижает способность мыслить самостоятельно, рассказала «Авторадио» психолог, EMDR-терапевт, гипнолог, расстановщик, бизнес-тренер Юлия Романова. Она отметила, что мышление можно тренировать дополнительно.

Начните замечать все предметы желтого цвета. Во-первых, это красиво, а во-вторых, у вас улучшится настроение, потому что желтый цвет влияет на выработку серотонина. Второе — включите аудиокнигу на скорости полтора, — посоветовала Романова.

Психолог подчеркнула, что такие способы тренируют рабочую память и сенсорную чувствительность. По ее словам, именно эти качества позволят сохранить гибкость ума и молодость мозга.

Ранее медиатехнолог Юлия Аблец рассказала, что слепое доверие к искусственному интеллекту несет риски потери авторства и превращения контента в безликую массу. По ее словам, внешняя гладкость и уверенный тон сгенерированного текста создают опасную иллюзию качества, тогда как за ней часто не стоит никакой глубины.