Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 13:41

IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах

IT-эксперт Комлев: школьников будут учить использовать ИИ как инструмент

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В школах детей будут учить использовать ИИ как инструмент в рамках специализированного курса, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. Он отметил, что сейчас ученики уже используют нейросети как для бытовых задач, так и для учебы.

Хорошо бы, чтобы там была кибергигиена, но принципиально другое, чтобы ребенок продолжал развиваться сам, а ИИ использовал лишь как инструмент. Для учителя тоже важно знать, как он может использовать эту технологию, — рассказал Комлев.

IT-эксперт подчеркнул, что такая инициатива может положительно сказаться на бизнес-сфере, так как ее представители заинтересованы в развитии алгоритмического мышления у школьников. По его словам, ряд крупных компаний уже давно сотрудничает с образовательными учреждениями.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что российские школьники с 1 сентября начнут осваивать новый профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Новый профиль призван подготовить школьников к вызовам цифровой экономики.

Общество
нейросети
школьники
курсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, что может привести к столкновению НАТО и России
Путин и Лукашенко по видео проводят тренировку ВС России и Белоруссии
Все, лето закончилось? Аномальное похолодание в Москве, прогноз погоды
Психиатр дал советы, как эффективно избавиться от синдрома спасателя
«Люди без вкуса»: Волкова жестко высказалась о современном театре
«Компенсация»: политолог об идее Мерца дать Украине специальный статус в ЕС
МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за беспилотника
Предотвращен теракт в Керчи
Волкова публично отчитала мужа Собчак из-за «вероломства» в Театре Виктюка
«Твердость характера»: Груздев назвал Чайку ориентиром для юристов
Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Брянской области
«Дзен» и News Media Holding заключили партнерство на ЦИПР-2026
В Находке перекрыли «европейский» наркотрафик
Американист ответил, удастся ли США захватить Кубу по сценарию Венесуэлы
Стало известно, сколько мер поддержки участников СВО действует на Кубани
Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика
Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки
Банкам рекомендовали поставить под контроль операции с наличными
Адвокат ответил, что грозит устроившему массовое ДТП сыну миллионера
Врач ответил, сколько чашек чая нужно выпивать в день
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.