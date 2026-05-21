IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах IT-эксперт Комлев: школьников будут учить использовать ИИ как инструмент

В школах детей будут учить использовать ИИ как инструмент в рамках специализированного курса, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. Он отметил, что сейчас ученики уже используют нейросети как для бытовых задач, так и для учебы.

Хорошо бы, чтобы там была кибергигиена, но принципиально другое, чтобы ребенок продолжал развиваться сам, а ИИ использовал лишь как инструмент. Для учителя тоже важно знать, как он может использовать эту технологию, — рассказал Комлев.

IT-эксперт подчеркнул, что такая инициатива может положительно сказаться на бизнес-сфере, так как ее представители заинтересованы в развитии алгоритмического мышления у школьников. По его словам, ряд крупных компаний уже давно сотрудничает с образовательными учреждениями.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что российские школьники с 1 сентября начнут осваивать новый профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Новый профиль призван подготовить школьников к вызовам цифровой экономики.