21 мая 2026 в 14:04

Автолюбителям напомнили о резко выбегающих на дороги лосях

В КДХ Ленобласти призвали водителей быть осторожнее в период отела у лосей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Водителям следует быть особо осторожными и внимательными в мае, когда у лосей наблюдается период отела, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на комитет дорожного хозяйства Ленинградской области. Там уточнили, что весной у самок рождаются детеныши. А во второй половине сезона подросшие лосята начинают покидать привычные места обитания и часто выходят на проезжую часть.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, быть особенно внимательными в сумерках и ночью, а при появлении дорожного знака «Дикие животные» — заранее снижать скорость, — призвали в комитете.

Молодые особи еще плохо ориентируются в пространстве и могут легко попасть под колеса. Специалисты отметили, что животное может неожиданно выйти на дорогу особенно вдоль леса. Его действия крайне трудно предугадать.

Ранее член Национального экспертного совета по обучению водителей Александр Лыткин заявил, что автомобилистам крайне опасно оставлять машину на сухой траве в жару. Он предупредил, что если вдруг произойдет пожар, то он может уничтожить машину буквально за минуту.

Общество
животные
водители
автомобилисты
