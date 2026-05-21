Автолюбителям напомнили о резко выбегающих на дороги лосях

Водителям следует быть особо осторожными и внимательными в мае, когда у лосей наблюдается период отела, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на комитет дорожного хозяйства Ленинградской области. Там уточнили, что весной у самок рождаются детеныши. А во второй половине сезона подросшие лосята начинают покидать привычные места обитания и часто выходят на проезжую часть.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, быть особенно внимательными в сумерках и ночью, а при появлении дорожного знака «Дикие животные» — заранее снижать скорость, — призвали в комитете.

Молодые особи еще плохо ориентируются в пространстве и могут легко попасть под колеса. Специалисты отметили, что животное может неожиданно выйти на дорогу особенно вдоль леса. Его действия крайне трудно предугадать.

