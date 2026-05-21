Стало известно о мерах поддержки загрязненных мазутом территорий Кубани

Для предпринимателей, работающих на загрязненных нефтепродуктами территориях, введен ряд преференций: обнуление туристического налога, отсрочка по налогам и обязательным платежам, а также доступ к региональным микрозаймам, рассказал в интервью NEWS.ru губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что система поддержки будет расширяться по мере необходимости.

На пострадавших в результате ЧС из-за разлива нефтепродуктов территориях действуют обнуление туристического налога, региональные микрозаймы, отсрочка уплаты налогов и обязательных платежей. Держим руку на пульсе, в случае необходимости систему мер поддержки будем дорабатывать, – сказал Кондратьев.

Губернатор рассказал, что в регионе также действуют субсидии по нацпроекту на развитие инфраструктуры. За пять лет из федерального и краевого бюджетов профинансировали более 130 проектов предпринимателей в сфере туризма. Компании смогли улучшить условия для пляжного отдыха, разработать и обустроить новые турмаршруты, открыть круглогодичные бассейны, модульные гостиницы и кемпинги.

Ранее Кондратьев рассказал, что в Анапе по решению правительственной комиссии из опасной зоны вывели восемь галечных пляжей — от села Большой Утриш до Высокого берега. По его словам, пробы воды и грунта, по данным Роспотребнадзора, соответствуют нормам.

В конце апреля сообщалось, что в Анапе специалисты приступили к масштабному восстановлению пляжных территорий, пострадавших в результате экологического бедствия у Керченского пролива. Работы по отсыпке песка проводятся поэтапно на четырех наиболее загрязненных участках побережья.