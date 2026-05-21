В Госдуме раскрыли, что может привести к столкновению НАТО и России Депутат Журавлев: для конфликта НАТО и России хватит одной провокации Запада

Одной провокации Запада будет достаточно для начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, западные страны фактически готовятся к наступательным действиям на Восток, а не к обороне.

Любому, кто наблюдает за происходящим в Европе, очевидно, что НАТО готовится к нападению на РФ. Говорить там могут все, что угодно. Они тренируются не вести оборону, а отрабатывают наступательные действия. Для этого создан военный шенген, чтобы быстро перебросить танки на Восток, загружены до предела заказами заводы, которые еще вчера не были оборонными. С одной стороны, это обыкновенное освоение бюджета, но с другой — достаточно одной провокации Запада, и начнутся боевые действия с РФ. Нам надо не упускать из вида этих приготовлений и самим не отставать — встретить во всеоружии, — высказался Журавлев.

Ранее сообщалось, что французский истребитель Dassault Mirage 2000D замечен над Польшей у границы Калининградской области. Борт вылетел с эстонского аэродрома Эмари, пересек три республики Балтии и оказался у польской границы с РФ.