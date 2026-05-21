21 мая 2026 в 15:36

БПЛА «Лютый» встретились с новым российским оружием и не долетели до целей

ВС России применили «Цитадель» против БПЛА ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
Российские военные задействовали новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для борьбы с вражескими беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне». На опубликованных кадрах видно, как установка в полуавтоматическом режиме поражает украинские дроны типа «Лютый». В МО России данную информацию не комментировали.

Интерфейс комплекса демонстрирует визуализацию захвата летящих целей, что говорит о применении искусственного интеллекта. Далее показано, как украинские беспилотники, пораженные огнем, взрываются в воздухе, не достигнув цели.

Ранее боец ВС РФ с позывным Амур рассказал, что российские силы применяют свыше двух десятков захваченных у противника тяжелых коптеров «Баба-яга» для ударов по херсонским позициям ВСУ. С помощью этих дронов поражаются тыловые объекты. Минобороны не комментировало эту информацию.

Кроме того, инженер-техник из мастерской 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Воблер сообщил о подготовке к запуску новых БПЛА «Кощей» и «Луна». Первый задумывался как дрон-носитель, способный на предельную дальность точно сбросить тяжелую противотанковую мину. Второй при меньшей грузоподъемности демонстрирует исключительную живучесть и отличную аэродинамику.

Россия
ВС РФ
оружие
БПЛА
