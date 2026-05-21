Флаг России подняли над новым освобожденным селом в Харьковской области Минобороны России заявило об освобождении Шестеровки в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации успешно завершили освобождение населенного пункта Шестеровка в Харьковской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, в операции участвовали военнослужащие группировки ВС РФ «Север».

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за прошлую неделю армия России освободила пять сел в ходе боевых действий. Три из освобожденных пунктов расположены в Харьковской области. Еще по одному — в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.

В частности Минобороны РФ сообщило, что село Чаривное в Запорожской области было освобождено российскими военными. Ведомство также отметило, что части группировки «Восток» продолжают вклиниваться в оборонительные порядки противника.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила об освобождении села Волоховка в Харьковской области. В ведомстве добавили, что контроль над населенным пунктом установили бойцы группировки войск «Север».