«Военные круглосуточно защищают небо»: Кондратьев об атаках БПЛА на Кубань Глава Кубани Кондратьев: система ПВО и флот в режиме нон-стоп отражают удары ВСУ

Украина регулярно предпринимает атаки беспилотников на Краснодарский край, ее целью становятся гражданские объекты, заявил в интервью NEWS.ru глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, военные круглосуточно несут боевое дежурство, защищая небо и отражая атаки с моря. Атаки БПЛА на Кубань — часть общей картины для многих регионов России, добавил он, выразив признательность военнослужащим, которые обеспечивают безопасность курортов и городов края.

Киевский режим регулярно предпринимает атаки беспилотников на Кубань, как и на другие регионы России. Целью, к сожалению, становятся гражданские объекты. Наши военные круглосуточно защищают небо, отражают атаки противника с моря, — сказал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за минувшие сутки более 500 украинских беспилотников самолетного типа. Также, по информации Минобороны РФ, были ликвидированы три управляемых авиабомбы ВСУ.

До этого стало известно, что бойцы ВС РФ успешно завершили освобождение населенного пункта Шестеровка в Харьковской области. В операции принимали участие военнослужащие группировки российских войск «Север». Шестеровка находится в Волчанском районе, примерно в 17 километрах к югу от границы с Белгородской областью.