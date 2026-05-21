Европу охватила вспышка двух инфекций, передающихся половым путем Число заражений сифилисом и гонореей в Европе достигло рекордных значений

Число заражений сифилисом и гонореей в ЕС достигло рекордных значений, сообщила газета Politico со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Журналисты отметили, что мощный рост количества случаев связан с изменением сексуального поведения молодежи.

Отмечается, что чаще всего этими инфекциями заражаются мужчины. В целом в 2024 году врачи выявили более 100 тыс. случаев гонореи. Этот показатель увеличился на 4,3%, по сравнению с 2023-м. При этом количество заражений сифилисом достигло почти 46 тыс.

