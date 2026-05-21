21 мая 2026 в 13:34

Европу охватила вспышка двух инфекций, передающихся половым путем

Число заражений сифилисом и гонореей в Европе достигло рекордных значений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Число заражений сифилисом и гонореей в ЕС достигло рекордных значений, сообщила газета Politico со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Журналисты отметили, что мощный рост количества случаев связан с изменением сексуального поведения молодежи.

Отмечается, что чаще всего этими инфекциями заражаются мужчины. В целом в 2024 году врачи выявили более 100 тыс. случаев гонореи. Этот показатель увеличился на 4,3%, по сравнению с 2023-м. При этом количество заражений сифилисом достигло почти 46 тыс.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 139 предполагаемых случаев заражения Эболой. На севере Демократической Республики Конго (ДРК) лабораторно подтверждены 30 случаев заболевания. Еще два подтвержденных случая выявлены на территории Уганды.

До этого сообщалось, что пик распространения хантавируса Андес среди грызунов приходится на летний период. Весной доля зараженных животных достигает 10–14%, тогда как летом этот показатель может увеличиваться до 60%.

