21 мая 2026 в 13:41

«Русские готовы»: Песков поставил точку в вопросе переговоров с Европой

Песков: русские готовы к разговору с Европой

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия готова к разговору с западными странами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на прозвучавшие в Европе заявления о контактах «с русскими». По его словам, диалог — это всегда лучше, нежели чем тотальная конфронтация, которой сейчас занимаются европейцы. Брифинг Пескова транслировался в канале Кремля на платформе МАКС.

Последние три-четыре недели мы слышали заявления <...> о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что в Европе ищут удовлетворяющую все стороны формулу для возобновления переговоров по Украине. При этом российская сторона неоднократно указывала, что европейские страны не проявляют заинтересованности в диалоге с Москвой.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и ЕС стали наглее и агрессивнее за почти год после саммита России и США в Анкоридже. В то де время он подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам.

