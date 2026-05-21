«Найти способы»: в ЕС сделали важное заявление по Украине РИА Новости: ЕС ищет формулу для переговоров с Россией по Украине

В Европе ищут удовлетворяющую все стороны формулу для возобновления переговоров по Украине, заявил РИА Новости европейский дипломатический источник. При этом российская сторона неоднократно указывала, что европейские страны не проявляют заинтересованности в диалоге с Москвой.

Надо найти способы возобновить дискуссию. В урегулировании на Украине есть и европейский интерес. <…> Нужно найти удовлетворяющую стороны формулу [переговоров], — сказал собеседник.

Ранее экс-глава штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге заявил, что у Евросоюза до сих пор нет четкой стратегии по прекращению украинского кризиса. Реальную поддержку Киеву, по его словам, оказывает лишь узкий круг стран, но даже у них отсутствует понимание дальнейших действий.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО способно прибегнуть к решительным мерам в случае эскалации конфронтации на Украине. Польский политик не исключил, что ситуация вокруг российско-украинского кризиса может действительно осложниться.

Также европейские аналитики заявили, что Киеву в конечном счете придется принять условия Москвы для окончания боевых действий. У украинских властей изначально не было реальных шансов на победу. Кроме того, эксперты отметили, что в Киеве упустили шанс разрешить ситуацию с меньшими потерями для государства.