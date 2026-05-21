Жителям Казахстана спишут штрафы на миллиарды тенге Депутат Имашева: в Казахстане в рамках реформы спишут штрафы на миллиарды тенге

Жителям Казахстана в рамках административной реформы спишут штрафы на миллиарды тенге, заявила депутат мажилиса парламента Снежана Имашева. В основном это коснется взысканий, связанных с нарушением ПДД. По нынешнему курсу, 1 тенге равен 15 российским копейкам, передает «Интерфакс».

Количество штрафов точно сказать не могу, но по сумме — это несколько миллиардов тенге, — сказала Имашева.

Депутат рассказала, что под амнистию не попадут правонарушения, в рамках которых существовала угроза здоровью людей. Она добавила, что спишут и некоторые виды начисленной пени.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ученых отказаться от упрощенного взгляда на события прошлого и позитивно переосмыслить историю Золотой Орды. По словам главы государства, история Великой Степи до сих пор воспринимается как бесконечная череда битв, что заметно упрощает и искажает реальность.

До этого в Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — RAKS Exchange. Он специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.