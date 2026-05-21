Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 10:00

Жителям Казахстана спишут штрафы на миллиарды тенге

Депутат Имашева: в Казахстане в рамках реформы спишут штрафы на миллиарды тенге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителям Казахстана в рамках административной реформы спишут штрафы на миллиарды тенге, заявила депутат мажилиса парламента Снежана Имашева. В основном это коснется взысканий, связанных с нарушением ПДД. По нынешнему курсу, 1 тенге равен 15 российским копейкам, передает «Интерфакс».

Количество штрафов точно сказать не могу, но по сумме — это несколько миллиардов тенге, — сказала Имашева.

Депутат рассказала, что под амнистию не попадут правонарушения, в рамках которых существовала угроза здоровью людей. Она добавила, что спишут и некоторые виды начисленной пени.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ученых отказаться от упрощенного взгляда на события прошлого и позитивно переосмыслить историю Золотой Орды. По словам главы государства, история Великой Степи до сих пор воспринимается как бесконечная череда битв, что заметно упрощает и искажает реальность.

До этого в Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — RAKS Exchange. Он специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.

Страны СНГ
Казахстан
штрафы
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ: Зеленский цинично хвалится перед своими хозяевами терактами в РФ
Россия нарастила импорт одного европейского продукта в шесть раз
Тело популярной певицы выловили в канале
Балицкий: два человека погибли при атаке дронов ВСУ на Запорожскую область
Военный эксперт рассказал о составе ТОФ России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 мая: где сбои в России
Гламурную 25-летнюю женщину обвинили в организации банды подростков-убийц
Обвиняемые в гибели людей в ДТП с детской хоккейной командой избежали тюрьмы
Дипломаты Греции разнесли Киев за атаки на суда в Средиземном море
Мерц выступил за особый статус Украины в Евросоюзе
В Госдуме рассказали, кому начнут выдавать удостоверения ветерана
Юрист напомнила, какие документы нужны для выхода в декрет
В Китае заявили о дипломатическом прорыве после визита Путина в Пекин
В Минобороны рассказали о ходе ядерных учений
Три школьника пострадали при взрыве петарды в одной из школ Прикамья
Маркетолог объяснила, как начать успешный бизнес в 2026 году
В Приднестровье забили тревогу из-за одного решения Молдавии
В Литве оцепенели из-за хаоса при эвакуации на фоне воздушной тревоги
Охранника в здании Минюста арестовали за экстремизм
Косметолог ответила, можно ли летом колоть ботокс
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.