21 мая 2026 в 10:37

Массированная атака дронов ВСУ на Запорожье унесла жизни двух человек

Балицкий: два человека погибли при атаке дронов ВСУ на Запорожскую область

Два человека погибли в результате атаки украинских беспилотников на Запорожскую область, заявил в своем канале на платформе МАКС губернатор Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ за сутки 27 раз нанесли удар по населенным пунктам региона.

За прошедшие сутки зафиксировано 27 попыток атак противника на населенные пункты Запорожской области. Один человек пострадал, двое погибли, — подчеркнул он.

Один мужчина скончался во время атаки дрона на гражданский автомобиль вблизи села Осипенко Бердянского муниципального округа, уточнил глава региона. Второй мирный житель получил серьезное ранение при атаке на город Каменка-Днепровская, позднее он умер в больнице.

Ранее сообщалось, что власти Сызрани в Самарской области отменили все массовые мероприятия до конца текущей недели. Как уточнили в местной администрации, соответствующее решение было принято на фоне атаки украинских беспилотников.

До этого стало известно, что два человека пострадали в результате налета БПЛА на Ставрополье. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, это сотрудники промышленных предприятий. Один получил медицинскую помощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

