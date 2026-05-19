19 мая 2026 в 23:24

«Энергетики работают»: часть Запорожской области осталась без света

Балицкий: в Запорожской области произошли аварийные отключения электроснабжения

Аварийные отключения электроэнергии охватили значительную часть Запорожской области, написал в своих социальных сетях губернатор Евгений Балицкий. При этом объекты критической инфраструктуры продолжают функционировать в штатном режиме.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения, — уточнил глава региона.

Причины возникновения аварийной ситуации пока не раскрываются. Специалисты проводят необходимые ремонтные работы для стабилизации энергоснабжения в пострадавших районах. Сроки полного восстановления подачи электричества будут объявлены дополнительно.

До этого стало известно, что Энергодар вновь подвергся атаке дронов, в результате чего местная линия электроснабжения получила новые серьезные повреждения. Из-за последовательных ударов по энергетической инфраструктуре специалисты столкнулись с дополнительными трудностями при ликвидации последствий происшествия.

Перед этим Вооруженные силы Украины попытались нанести удар с помощью беспилотного летательного аппарата по территории ЗАЭС. Выпущенный украинскими военными дрон-камикадзе рухнул в непосредственной близости от критически важных энергоблоков.

