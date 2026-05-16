16 мая 2026 в 14:34

ВСУ попытались нанести удар по ЗАЭС с помощью дрона-камикадзе

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины попытались нанести удар с помощью беспилотного летательного аппарата по территории Запорожской АЭС, сообщил канал электростанции в МАКСе. Выпущенный украинскими военными дрон-камикадзе рухнул в непосредственной близости от критически важных энергоблоков.

Сам беспилотник не сдетонировал, что позволило избежать масштабных последствий. В руководстве ЗАЭС подчеркнули, что подобные безответственные действия со стороны ВСУ несут прямую угрозу ядерной безопасности всего региона.

Все технологические процессы протекают нормально, параметры безопасности находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы, — добавили в пресс-службе.

Ранее ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников. Мэр города Максим Пухов сообщил, что повреждения получили фасады нескольких многоквартирных жилых домов, а также множество автомобилей. Он добавил, что под удар также попали вышка сотовой связи, АЗС и автостоянка. Пухов отметил, что информации о пострадавших нет.

Регионы
Запорожская область
ЗАЭС
ВСУ
БПЛА
