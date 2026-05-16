Школьник попал под украинский удар в Шебекино

Школьник попал под украинский удар в Шебекино Школьник пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал 14-летний школьник, сообщил региональный оперативный штаб. По его данным, все произошло на территории частного дома в Шебекино. Мальчик получил слепое осколочное ранение головы.

В городе Шебекино при атаке дрона ВСУ ранен ребенок. Дрон сдетонировал на территории частного дома. 14-летнего мальчика со слепым осколочным ранением головы бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после оказания необходимой помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу. В самом доме оказались повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении — остекление.

Ранее стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона, еще одному пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

До этого два мирных жителя погибли в Белгородской области. Противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа.