Житель Запорожской области попал в больницу после атаки ВСУ

Житель Каменки-Днепровской Запорожской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Евгений Балицкий в MAX. По его словам, мужчине потребовалась помощь медиков.

В результате удара БПЛА в Каменке-Днепровской ранен мужчина 1963 года рождения. Ему оказывается медицинская помощь. Там же повреждена кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ» с последующим возгоранием — пострадавших среди персонала и пациентов нет, пожар ликвидирован, — написал глава региона.

Ранее два мирных жителя погибли в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

До этого губернатор Александр Богомаз подтвердил, что ВСУ атаковали регион с использованием управляемых ракет большой дальности «Нептун». По его словам, четыре жилых дома полностью уничтожены, еще 15 домов повреждены. Богомаз сообщил, что одна женщина получила ранения.