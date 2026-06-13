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13 июня 2026 в 08:00

Уловки ВСУ с маскировкой и наступление ВС РФ: новости СВО на утро 13 июня

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мирный житель погиб в результате удара дронов Вооруженных сил Украины по Темрюкскому району Краснодарского края, российские подразделения могут готовить наступление на Долинку в Запорожской области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 12 июня, читайте в материале NEWS.ru.

При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погиб человек

В Темрюкском районе Краснодарского края в ночь на 13 июня произошла атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в социальных сетях губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, в результате один человек погиб.

На месте пожара работают оперативные и специальные службы, добавил Кондратьев. Тушение возгорания ведут 96 человек, задействовано более 30 единиц техники, включая подразделения МЧС России.

Боец ВС России разоблачил уловки ВСУ с маскировкой в Константиновке

Украинские военнослужащие маскируются под местных жителей в Константиновке, что вызвало подозрения, сообщил командир штурмовой роты полка 1194 группировки войск «Южная» с позывным Мерчанд. Он рассказал, что в городе наблюдается появление молодых людей в гражданской одежде.

По словам командира, в условиях активных боевых действий появление свободно перемещающейся молодежи в населенном пункте вызвало вопросы. Он отметил, что, несмотря на общие трудности с призывом на войну, эти молодые люди спокойно разгуливают по городу.

Стало известно о скором наступлении ВС РФ в Запорожской области

Российские войска готовят наступление на Долинку в Запорожской области, продвигаясь в районе Верхней Терсы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его словам, военнослужащие РФ активно работают над подготовкой к освобождению населенного пункта. Эксперт также отметил, что российские силы расширили зону контроля и выровняли линию фронта севернее Белогорья.

Киев начал переводить в ВСУ бойцов из «Айдара» и «Азова»

Командование Вооруженных сил Украины, неся потери в зоне спецоперации, вынуждено усиливать свои подразделения боевиками из нацбатальонов «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Правый сектор» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил Марочко. Это делается для стабилизации линии боевого соприкосновения и поддержки небоеспособных частей.

У данных нацбатальонов нет определенных квалификаций, навыков и подготовки, отметил эксперт. Он добавил, что националисты также несут потери из-за отсутствия боевого слаживания и взаимодействия.

Один человек погиб в результате атак ВСУ под Брянском

В результате удара украинского беспилотника по Брянской области пострадала мирная жительница, сообщил врио губернатора области Егор Ковальчук в своем Telegram-канале. Еще двое гражданских были ранены при атаке дрона-камикадзе, один из них скончался от полученных ранений.

Ковальчук выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив, что им будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь. Также он обратился к жителям приграничных районов с призывом соблюдать меры безопасности, подчеркнув, что российские силы принимают все возможные меры для отражения атак.

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