Боец ВС России разоблачил уловки ВСУ с маскировкой в Константиновке РИА Новости: бойцы ВСУ в Константиновке переодеваются в мирных жителей

Украинские военнослужащие маскируются под местных жителей в Константиновке, что вызвало подозрения, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты полка 1194 группировки войск «Юг» с позывным Мерчанд. Он рассказал, что в городе наблюдается появление молодых людей в гражданской одежде. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По словам командира, в условиях активных боевых действий появление свободно перемещающейся молодежи в населенном пункте вызвало вопросы. Он отметил, что, несмотря на общие трудности с призывом на войну, эти молодые люди спокойно разгуливают по городу.

Все мы знаем прекрасную ситуацию на Украине, что людей гребут на войну <...> в городе, где происходят ожесточенные бои, они спокойно себе разгуливают, а потом удивительным образом у них в каком-то месте появляется информация о наших каких-то расположениях, — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили населенный пункт Роскошное, расположенный на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ. Операцию провели бойцы Южной группировки войск.