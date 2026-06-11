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11 июня 2026 в 12:05

Российские военные освободили населенный пункт Роскошное

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Вооруженные силы РФ успешно освободили населенный пункт Роскошное, расположенный на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ. Операцию провели бойцы Южной группировки войск.

Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики, — рассказали в ведомстве.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Константиновка уже находится в клещах российской армии и осталось всего несколько километров до соединения наступающих подразделений. По его словам, в город входят две группировки ВС РФ и, как только они объединятся, населенный пункт окажется под контролем России. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные наносят удары по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении в ДНР. Такие действия, по его словам, направлены на разрушение логистики противника и снижение его боеспособности. Минобороны не комментировало эту информацию.

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