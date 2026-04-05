Охота на селезня с манком и чучелами: как не спугнуть и правильно подсадить

Весна — короткий, но самый азартный утиный сезон. Талая вода заливает луга, кряквы тянут на север, и у охотника есть ровно десять дней, чтобы провести охоту на селезня весной с манком или на перелете правильно: без суеты, с холодной головой и грамотной тактикой. Именно в этот период манок, чучела и маскировка решают все. Одна мелкая ошибка — и птица уходит, не дав выстрела.

Когда и где охотиться: весенний пролет и разливы

Весенняя охота на пернатую дичь строго ограничена по времени: сезон длится не более 10 календарных дней в каждом регионе, а точные даты устанавливают местные власти с учетом реальной миграции птицы. В большинстве регионов России окно открывается в апреле, сдвигаясь на неделю-другую от юга к северу.

Выбор места — половина успеха. Охота на селезня на перелете строится вокруг трех типов угодий:

  • разливы на пойменных лугах — мелководные, хорошо прогретые, птица держится здесь весь день;

  • лесные плесы и лесные озера — укромные места дневки, куда селезень уходит отдыхать после утреннего лета;

  • поля с талой водой вблизи рек — временные «столовые», где птица кормится на рассвете и в сумерках.

Самое активное движение — утренние и вечерние зори. К девяти утра лет, как правило, стихает, и охоту можно сворачивать. В пасмурную, тихую погоду птица активна дольше: она менее осторожна и лучше реагирует на манок.

  • Интересный факт: кряковый селезень весной физиологически не образует устойчивой пары: один самец способен «полюбить» до десяти уток. Поэтому именно весной он так отзывчив на голос самки — инстинкт гонит его на зов без лишних раздумий.

Выбор манка: звуки, материал, как научиться манить

Как выбрать манок на крякву — вопрос, с которого начинается любая серьезная подготовка к сезону. Манки делятся на два больших класса: духовые и электронные. Для весенней охоты предпочтительнее духовой: он дает живой, «рваный» звук, который сложнее отличить от настоящей птицы.

Как выбрать манок на крякву по материалу корпуса:

  • акриловый — яркий, громкий, хорошо слышен на больших водоемах и при ветре;

  • деревянный — мягкий и теплый звук, ближе к естественному голосу, лучше работает в тихую погоду;

  • пластиковый — бюджетный вариант, подходит начинающим.

Тон манка имеет значение: высокий и звонкий голос имитирует молодую утку, низкий и хриплый — старую крякву. Весной, когда самки уже сидят на гнездах, хриплый «взрослый» тон работает надежнее — именно его ищет зрелый селезень.

Основные звуки для охоты на селезня весной с манком:

  • одиночный кряк («квак») — обозначение присутствия, применяется редко и коротко;

  • осадка (серия из 5–7 убывающих по громкости кряков) — главный сигнал, имитирующий утку, зовущую на воду;

  • кормовое кудахтанье — мягкое, частое «тек-тек-тек», успокаивает уже подлетевшую птицу;

  • призыв — громкий протяжный зов на дальние дистанции, применяется в ветер.

Секреты охоты на селезня здесь просты: не частите с манком. Редкий зов убедительнее трескотни. Настоящая утка не кричит без умолку — дайте паузы по 3–5 минут. Если селезень уже в воздухе и идет к вам, прекращайте манить совсем: лишний звук может спугнуть его в последний момент.

Чтобы научиться правильно манить, запишите голос живой кряквы на смартфон прямо на водоеме и сравнивайте с тем, что выходит из вашего манка. Разница между «живым» звуком и неправильным положением манка слышна мгновенно.

Расстановка чучел: схемы, количество, направление ветра

Расстановка чучел на утку — это не просто «разбросать обманки по воде». Это маленькая режиссура: птица сверху видит всю картину целиком и принимает решение о посадке за секунды.

Сколько чучел нужно: минимум 6–8 штук. Меньше — картина выглядит неубедительно. Оптимум для открытой воды — 10–12 штук: такая стайка вызывает доверие у пролетного селезня.

Базовые схемы расстановки:

  1. «Подкова» — классика. Открытая часть направлена против ветра, чучела расставлены носами навстречу потоку воздуха. Утка при посадке всегда заходит против ветра и попадает точно в «карман»;

  2. «Крючок» — применяется при ветре, дующем вдоль берега. Короткое плечо крючка обращено навстречу ветру, длинное уходит от засидки;

  3. «Рассыпной клин» — для течения: чучела ставятся слегка диагональю, имитируя стаю, кормящуюся на сносе.

Важные правила:

  • всегда оставляйте перед скрадком свободную зону воды размером 3–4 метра — туда птица будет пытаться сесть, и это лучшее место для выстрела;

  • при ветре справа смещайте всю группу чучел правее засидки, при ветре слева — левее;

  • в сильный ветер придвигайте чучела ближе к берегу: в такую погоду реальная птица жмется к укрытиям;

  • 3/4 чучел ставьте выше по ветру, 1/4 — ближе к скрадку: подлетающая птица будет снижаться именно у засидки.

Как подсадить утку на чучела правильно — вопрос угла атаки. Чучела должны смотреть примерно в одном направлении, как живая стая. Хаотично повернутые «утки» насторожат птицу: в природе так не бывает.

Маскировка на открытой воде: лодка, костюм, укрытие

Маскировка на разливах для охоты — пожалуй, самое трудозатратное и самое важное звено всей цепочки. Селезень — не глухарь на току: он облетает место посадки по кругу, рассматривая его со всех сторон и под разными углами. Один неправильный силуэт — и вся работа насмарку.

Три варианта укрытия на разливах:

  1. Скрадок из подручных материалов — быстро строится из камыша, веток, сухой травы. Достаточно камуфляжной сетки на колышках, обложенной местной растительностью. Главное: стенки должны быть плотными, без просветов;

  2. Лодка-скрадок — для охоты на разливах без берега. Плоскодонку с низкой осадкой маскируют сверху: охотник лежит в костюме-лешем и дополнительно забрасывает себя жухлой травой;

  3. Костюм-леший или маскхалат — цвет подбирается под конкретный биотоп: светлый сухой камыш для открытых разливов, темно-зеленый для берегового кустарника. Лицо обязательно закрывается маской или темным платком.

Главные правила маскировки:

  • не шевелитесь, пока птица в воздухе и смотрит в вашу сторону;

  • не поднимайте лицо вверх — белое пятно лица видно издалека;

  • заканчивайте маскировку до первого манного призыва: селезень может подлететь мгновенно;

  • используйте только местный растительный материал — привозной мусор пахнет чужеродно.

Как подсадить селезня: правильная работа манком и тишина

Правильная работа манком и тишина — вот что отличает результативного охотника от того, кто приезжает с пустыми руками. Секреты охоты на селезня в этой фазе сводятся к нескольким точным действиям.

Алгоритм работы манком:

  1. Первый призыв — после полного завершения маскировки, в первые минуты зари. Два-три коротких кряка, потом осадка из 5–6 убывающих звуков;

  2. Пауза 3–5 минут. Прислушайтесь — селезень может откликнуться свистом еще до того, как его увидите;

  3. Если птица летит, но держится в стороне — смените ритм: попробуйте более тихую и редкую осадку;

  4. Птица снизилась и идет на чучела — манок убрать. Полная тишина и неподвижность;

  5. Если после посадки к чучелам птица нервничает и хочет уйти — одно тихое кормовое кудахтанье может ее задержать.

Охота на селезня весной с манком требует терпения. Не торопитесь с выстрелом: дайте птице успокоиться и встать боком или спиной — это чистый, гарантированный выстрел без подранков.

  • Интересный факт: голос самки кряквы — это единственный из двух полов, который по-настоящему «крякает». Самец издает тихий хриплый свист через особый костный резонатор — сиринкс — в нижней части трахеи. Именно поэтому манок, имитирующий голос утки, а не селезня, работает как главная приманка.

Техника стрельбы по утке на воде и влет

Охота на селезня на перелете предполагает два принципиально разных выстрела: по сидящей птице и по летящей. Каждый требует своей техники.

Стрельба по сидящей птице на воде:

  • дробь № 4–6, оптимальная дистанция — до 35 метров;

  • целиться в основание шеи или голову: пробивная сила на воде снижается из-за рикошета дроби;

  • не стреляйте в угон прямо в спину — велик риск подранка.

Стрельба влет:

  • выбирайте момент, когда птица идет под углом к вам, — боковой или угонный ракурс;

  • делайте упреждение: на дистанции 30 метров при поперечном полете — 1,5–2 корпуса птицы;

  • на встречном лете целиться в клюв — упреждение минимально, но выстрел самый надежный;

  • не «сопровождайте» птицу слишком долго: чем дольше ведете, тем больше вероятность промаха или подранка.

Важно помнить:

  • весной разрешена стрельба только из укрытия и только по селезням;

  • в самок стрелять запрещено: это гнездовой период, и ошибка здесь стоит целого выводка;

  • после выстрела не выходите сразу из укрытия: если птица упала на воду, есть смысл подождать минуту — другие селезни в небе могут не заметить произошедшего и продолжить подлет.

Охота на селезня весной с манком — это охота думающего человека. Здесь не нужна удача в чистом виде: нужны знание биологии птицы, точная расстановка чучел, грамотная маскировка на разливах для охоты и умение работать манком в нужный момент. Выйдите правильно подготовленным — и весенний разлив ответит вам богатым промыслом.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
